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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T20:57
https://ria.ru/20200510/1571256306.html
Число зараженных коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло до семи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло до семи

20:57 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Число болеющих коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло до семи, сообщил в воскресенье официальный профсоюз завода.
Ранее в мае профсоюз проинформировал, что коронавирусом болеют пять сотрудников завода. В марте сообщалось, что COVID-19 был подтвержден у двоих работников завода, они уже выздоровели.
"Инфицированных сотрудников завода – семь. Количество вазовцев, находящихся в изоляции на карантине – 27 (из них один в Москве)", - говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".
"АвтоВАЗ" 13 апреля возобновил работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.
Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - "АвтоВАЗ" и в Ижевске - "Лада Ижевск".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АвтоВАЗОбщество
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