В Нигере при нападении боевиков погибли 20 человек

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 20 человек погибли в результате нападения боевиков на юго-западе Нигера, сообщает местный портал Actu Niger.
По его информации, боевики на мотоциклах совершили нападение в нескольких деревнях коммуны Анзуру (регион Тиллабери) примерно в 16.00 по местному времени (18.00 мск). Сообщается, что в ходе нападения боевики приказали жителям покинуть свои деревни, угрожая повторить свою атаку в ближайшие дни.
Губернатор региона Тиджани Ибрагим Катиэлла подтвердил агентству Франс Пресс информацию о 20 погибших в результате атаки.
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