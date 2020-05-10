В Нигере при нападении боевиков погибли 20 человек

По его информации, боевики на мотоциклах совершили нападение в нескольких деревнях коммуны Анзуру (регион Тиллабери) примерно в 16.00 по местному времени (18.00 мск). Сообщается, что в ходе нападения боевики приказали жителям покинуть свои деревни, угрожая повторить свою атаку в ближайшие дни.