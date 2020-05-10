Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T20:46
https://ria.ru/20200510/1571256124.html
В Израиле число умерших с коронавирусом выросло до 252
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_bb375c55465b12175eaf2cb702ed8bb5.jpg
РИА Новости

В Израиле число умерших с коронавирусом выросло до 252

20:46 10.05.2020
732
© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Четыре пациента с COVID-19 скончались в Израиле с утра воскресенья, общее число умерших достигло 252, сообщает министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что в течение дня были диагностированы 19 новых случаев заболевания, общее число случаев к вечеру воскресенья достигло 16 477.
По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 4 795 человек, 74 из них в тяжелом состоянии, 65 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 11 430 пациентов выздоровели.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в стране открылись рынки и торговые центры. В воскресенье к работе вернулись детские дошкольные учреждения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
420510
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИзраильВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх
Экс-премьера Индии Сингха госпитализировали с болью в груди
Вид Дублина
Число зараженных коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
В Британии еще 269 человек умерли от коронавируса
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Коронавирус обнаружили у 1723 российских военных и 1132 курсантов
Медицинский работник у больницы в Нью-Йорке
Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Во Франции от коронавируса умерли еще 70 человек
Солдаты армии Нигера
В Нигере при нападении боевиков погибли 20 человек
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Число зараженных коронавирусом в Пакистане превысило 30 тысяч
Сотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тысячи человек
Спасатель SNSM, Франция
На юго-западе Франции объявили красный уровень погодной опасности
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Во время акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса в Германии
В Германии сотрудника МВД отстранили от должности за статью о COVID-19
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч человек
Турецкие военные в районе города Эль-Баб в Сирии
Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте в сирийском Эль-Бабе
Контейнерная зона в Узбекистане
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 2418
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния