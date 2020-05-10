В Израиле число умерших с коронавирусом выросло до 252

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Четыре пациента с COVID-19 скончались в Четыре пациента с COVID-19 скончались в Израиле с утра воскресенья, общее число умерших достигло 252, сообщает министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что в течение дня были диагностированы 19 новых случаев заболевания, общее число случаев к вечеру воскресенья достигло 16 477.

По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 4 795 человек, 74 из них в тяжелом состоянии, 65 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 11 430 пациентов выздоровели.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в стране открылись рынки и торговые центры. В воскресенье к работе вернулись детские дошкольные учреждения.