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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:08
https://ria.ru/20200510/1571256069.html
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199090_0:165:3052:1882_1036x0_80_0_0_3d4109be1bcaf0813830f1a12c83fd47.jpg
РИА Новости

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"

20:44 10.05.2020 (обновлено: 21:08 10.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
Такие выводы ученые сделали на основе статистики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Они обратили внимание, что ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух-четырех процентов, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы.
Ученые привели в пример США. В настоящий момент в стране заражено около 1,25 миллиона человек, для достижения коллективного же иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 миллионов случаев при населении страны в 328 миллионов человек. При этом уже сейчас можно говорить о том, что от коронавируса погиб каждый пятисотый житель Нью-Йорка.
Кроме того, эпидемиологи призвали отказаться от попыток умышленно заразиться коронавирусом ради иммунитета. Они напомнили, что 80-е годы были популярны "ветрянка-пати", целью которых было заражение ветряной оспой, и призвали не устраивать аналогичные вечеринки, чтобы заболеть COVID-19. Ученые подчеркнули, что от коронавируса в Штатах ежедневно умирает до двух тысяч человек, в то время как ветрянка уносила не более 150 жизней в год.
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Исследователи подчеркнули, что если коронавирус продолжит распространяться в США такими же темпами — по 25 тысяч новых случаев заражения в день, — то достичь коллективного иммунитета без вакцины удастся лишь в 2021 году. И это будет стоить жизни более чем 500 тысячам американцев.
В начале пандемии коронавируса власти некоторых стран выступали против жестких ограничений, так как планировали сформировать коллективный иммунитет. Такого подхода, в частности, придерживалась Великобритания. Власти страны приняли решение изолировать людей из группы риска, однако это себя не оправдало, и во второй половине марта в Британии ввели широкие ограничительные меры.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидерами по числу инфицированных и жертв являются США, Испания, Италия.
На сегодняшний день в Соединенных Штатах насчитывается около 1,25 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых более 75 тысяч закончились смертью пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иными словами: "Сидеть будете вечно, пока хозяева не разрешат". К черту таких "ученых".
10 мая, 21:46
Anton B
23310114
Похоже Россия обгонит всех (немного осталось). кроме США, там под вопросом.
10 мая, 20:55
Козьма ПРУТКОВ.
10010213
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