Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.

Такие выводы ученые сделали на основе статистики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Они обратили внимание, что ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух-четырех процентов, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы.

Ученые привели в пример США . В настоящий момент в стране заражено около 1,25 миллиона человек, для достижения коллективного же иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 миллионов случаев при населении страны в 328 миллионов человек. При этом уже сейчас можно говорить о том, что от коронавируса погиб каждый пятисотый житель Нью-Йорка

Кроме того, эпидемиологи призвали отказаться от попыток умышленно заразиться коронавирусом ради иммунитета. Они напомнили, что 80-е годы были популярны "ветрянка-пати", целью которых было заражение ветряной оспой, и призвали не устраивать аналогичные вечеринки, чтобы заболеть COVID-19. Ученые подчеркнули, что от коронавируса в Штатах ежедневно умирает до двух тысяч человек, в то время как ветрянка уносила не более 150 жизней в год.

Исследователи подчеркнули, что если коронавирус продолжит распространяться в США такими же темпами — по 25 тысяч новых случаев заражения в день, — то достичь коллективного иммунитета без вакцины удастся лишь в 2021 году. И это будет стоить жизни более чем 500 тысячам американцев.

В начале пандемии коронавируса власти некоторых стран выступали против жестких ограничений, так как планировали сформировать коллективный иммунитет. Такого подхода, в частности, придерживалась Великобритания . Власти страны приняли решение изолировать людей из группы риска, однако это себя не оправдало, и во второй половине марта в Британии ввели широкие ограничительные меры.

Италия. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидерами по числу инфицированных и жертв являются США, Испания

На сегодняшний день в Соединенных Штатах насчитывается около 1,25 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых более 75 тысяч закончились смертью пациента.