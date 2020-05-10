Экс-премьера Индии Сингха госпитализировали с болью в груди

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх в воскресенье вечером доставлен во Всеиндийский институт медицинских наук в Дели из-за болей в груди, сообщает издание Economic Times.
По данным источника газеты, 87-летний экс-премьер доставлен в институт примерно в 8.45 вечера, он находится под наблюдением в кардиохирургическом отделении.
Сингх в 2009 году перенес во Всеиндийском институте медицинских наук операцию по шунтированию сердца, в ходе которой было имплантировано пять трансплантатов.
В настоящее время Сингх представляет Раджастан в верхней палате парламента и является одним из лидеров оппозиционной партии "Всеиндийский конгресс". Сингх был премьер-министром Индии с 2004 по 2014 год.
#BREAKING: Former prime minister Manmohan Singh admitted to AIIMS, under observation at cardio-thoracic ward: Sources— Economic Times (@EconomicTimes) May 10, 2020
(PTI) pic.twitter.com/2lcGeWrIke