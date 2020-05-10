Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-10T21:16
https://ria.ru/20200510/1571256011.html
Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом
https://cdn22.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_68f8ecd2a82e45be107f0a7a96182656.jpg
РИА Новости

Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом

20:41 10.05.2020 (обновлено: 21:16 10.05.2020)
5490
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Член законодательного собрания штата Калифорния Лорена Гонсалес послала к черту Илона Маска, но аудитория в Twitter ее не поддержала.
"К черту Илона Маска", — написала она вечером в субботу после того, как предприниматель заявил о намерении перевести штаб-квартиру компании и производство из Калифорнии в Неваду.
Маск ранее раскритиковал власти округа Аламида, которые не разрешили возобновить работу завода во Фримонте из-за коронавируса, несмотря на то, что руководство штата ранее разрешило производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы, и заявил, что подает на них в суд.
Подписчики в Twitter немедленно раскритиковали Гонсалес.
"Местная чиновница еще больше гонит второго по величине экспортера в штате и крупнейшего производителя, потому что он правильно указал на противоречивую природу указа округа Аламеда", — написал пользователь JPB.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Вчера, 14:58Хочу стать космонавтом
Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт
"Я сама латинского происхождения, и мне крайне отвратительны ваши выражения. Это говорит много о вас", — пишет uli.
Люди указали Гонсалес на то, что с уходом Tesla из штата многие лишатся работы, а бюджет недополучит налоги.
"Калифорния немало субсидировала компанию, которая всегда неуважительно относилась к безопасности работников и их благополучию. Ввязывалась в нападки на профсоюзы и преследует слуг общества. Я, возможно, могла выразить мое разочарование менее агрессивным способом. Но, конечно, тогда никому не было бы дела, если бы я твитнула это", — написала в оправдание Гонсалес.
Однако это никого не убедило, ее обвинили во лжи и напомнили о том, что Калифорния в то же время лидирует по размеру налогов на прибыль. Многие выразили мнение, что такими заявлениями она похоронит свою политическую карьеру.
Между тем в воскресенье Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе во Фримонте, несмотря на несогласие местных властей.
Маск произнес странное имя сына
8 мая, 05:46
Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
195922210
Обсудить 32
Илон МаскTesla motorsКалифорнияНевадаВ мире
Рекомендуем
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Сотрудник полиции
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Центр управления полетами в Королёве
В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
В МИД осудили попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны
Ольга Бузова
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Советник Белого дома рассказал, когда безработица в США достигнет дна
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК пригрозила Германии разбирательством из-за решения суда по ЕЦБ
Барак Обама и Джо Байден
В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео
Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео
Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях
В США серфингист погиб при нападении акулы
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния