Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Член законодательного собрания штата Калифорния Лорена Гонсалес послала к черту Илона Маска, но аудитория в Twitter ее не поддержала.
"К черту Илона Маска", — написала она вечером в субботу после того, как предприниматель заявил о намерении перевести штаб-квартиру компании и производство из Калифорнии в Неваду.
F*ck Elon Musk.— Lorena (@LorenaSGonzalez) May 10, 2020
Маск ранее раскритиковал власти округа Аламида, которые не разрешили возобновить работу завода во Фримонте из-за коронавируса, несмотря на то, что руководство штата ранее разрешило производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы, и заявил, что подает на них в суд.
Подписчики в Twitter немедленно раскритиковали Гонсалес.
"Местная чиновница еще больше гонит второго по величине экспортера в штате и крупнейшего производителя, потому что он правильно указал на противоречивую природу указа округа Аламеда", — написал пользователь JPB.
"Я сама латинского происхождения, и мне крайне отвратительны ваши выражения. Это говорит много о вас", — пишет uli.
Люди указали Гонсалес на то, что с уходом Tesla из штата многие лишатся работы, а бюджет недополучит налоги.
"Калифорния немало субсидировала компанию, которая всегда неуважительно относилась к безопасности работников и их благополучию. Ввязывалась в нападки на профсоюзы и преследует слуг общества. Я, возможно, могла выразить мое разочарование менее агрессивным способом. Но, конечно, тогда никому не было бы дела, если бы я твитнула это", — написала в оправдание Гонсалес.
Однако это никого не убедило, ее обвинили во лжи и напомнили о том, что Калифорния в то же время лидирует по размеру налогов на прибыль. Многие выразили мнение, что такими заявлениями она похоронит свою политическую карьеру.
Между тем в воскресенье Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе во Фримонте, несмотря на несогласие местных властей.