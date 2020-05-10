Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Член законодательного собрания штата Калифорния Лорена Гонсалес послала к черту Член законодательного собрания штата Калифорния Лорена Гонсалес послала к черту Илона Маска , но аудитория в Twitter ее не поддержала.

Неваду. "К черту Илона Маска", — написала она вечером в субботу после того, как предприниматель заявил о намерении перевести штаб-квартиру компании и производство из Калифорнии

F*ck Elon Musk. — Lorena (@LorenaSGonzalez) May 10, 2020

Маск ранее раскритиковал власти округа Аламида, которые не разрешили возобновить работу завода во Фримонте из-за коронавируса, несмотря на то, что руководство штата ранее разрешило производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы, и заявил, что подает на них в суд.

Подписчики в Twitter немедленно раскритиковали Гонсалес.

"Местная чиновница еще больше гонит второго по величине экспортера в штате и крупнейшего производителя, потому что он правильно указал на противоречивую природу указа округа Аламеда", — написал пользователь JPB.

"Я сама латинского происхождения, и мне крайне отвратительны ваши выражения. Это говорит много о вас", — пишет uli.

Люди указали Гонсалес на то, что с уходом Tesla из штата многие лишатся работы, а бюджет недополучит налоги.

"Калифорния немало субсидировала компанию, которая всегда неуважительно относилась к безопасности работников и их благополучию. Ввязывалась в нападки на профсоюзы и преследует слуг общества. Я, возможно, могла выразить мое разочарование менее агрессивным способом. Но, конечно, тогда никому не было бы дела, если бы я твитнула это", — написала в оправдание Гонсалес.

Однако это никого не убедило, ее обвинили во лжи и напомнили о том, что Калифорния в то же время лидирует по размеру налогов на прибыль. Многие выразили мнение, что такими заявлениями она похоронит свою политическую карьеру.