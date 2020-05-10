Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-10T20:49
https://ria.ru/20200510/1571255934.html
Первая часть партии средств защиты для медиков прибыла в Югру из КНР
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159024_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_97ecac07466a19df8aa93205a3001063.jpg
РИА Новости

Первая часть партии средств защиты для медиков прибыла в Югру из КНР

20:49 10.05.2020
105
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая - РИА Новости. Первая часть крупной партии средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом, прибыла из Китая в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщается на сайте регионального правительства.
В апреле замглавы региона Алексей Забозлаев проинформировал о том, что власти округа прорабатывают вопрос об импорте из КНР средств индивидуальной защиты для врачей, работающих с больными, у которых выявлен коронавирус.
Фонд развития Югры в пятницу сообщил, что в результате отбора поставщиков договор на производство и поставку 940 тысяч единиц защитных костюмов, бахил, халатов и респираторов заключен с китайской компанией CMICS Medical Instrument. Отмечалось, что партия общим весом более 100 тонн уже произведена, ее планируется доставить в Югру несколькими бортами авиакомпании "ЮТэйр".
"Сегодня в аэропорт Сургута доставлена первая часть партии средств защиты для персонала медицинских учреждений округа. Это более 10 тонн", - говорится в сообщении окружного правительства.
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Вчера, 10:51Распространение нового коронавируса
В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
Власти региона ожидают, что объем средств защиты, закупленный в КНР, должен обеспечить потребности медицинских организаций автономного округа на два месяца. Также отмечается, что следующие партии указанной продукции будут прибывать в автономный округ каждые четыре дня.
"При необходимости будут предприняты меры для заключения новых контрактов. В настоящее время этот рынок активно развивается", - приводятся в сообщении слова Забозлаева. Компания, с которой заключен контракт, на рынке более 30 лет, добавил он.
Коронавирус в Югре выявлен у 693 человек, выздоровели 238 из них, пятеро скончались. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, при этом с 12 мая в регионе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
300010
Обсудить 2
Ханты-Мансийский Автономный ОкругКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыКитайОбщество
Рекомендуем
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Советник Белого дома рассказал, когда безработица в США достигнет дна
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Улица в городе Эль-Баб, Сирия
При теракте в сирийском Эль-Бабе один человек погиб и около 20 пострадали
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Рязанской области продлили ограничительные меры
Вид Дублина
Число зараженных коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
В МИД осудили попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны
Инспектор дорожно-патрульной службы в маске
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
Ольга Бузова
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле число умерших с коронавирусом выросло до 252
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Самара
В Самарской области режим ограничений продлили до 18 мая
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях
В США серфингист погиб при нападении акулы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния