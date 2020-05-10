Первая часть партии средств защиты для медиков прибыла в Югру из КНР

Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая - РИА Новости. Первая часть крупной партии средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом, прибыла из Первая часть крупной партии средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом, прибыла из Китая Ханты-Мансийский автономный округ , сообщается на сайте регионального правительства.

В апреле замглавы региона Алексей Забозлаев проинформировал о том, что власти округа прорабатывают вопрос об импорте из КНР средств индивидуальной защиты для врачей, работающих с больными, у которых выявлен коронавирус.

Фонд развития Югры в пятницу сообщил, что в результате отбора поставщиков договор на производство и поставку 940 тысяч единиц защитных костюмов, бахил, халатов и респираторов заключен с китайской компанией CMICS Medical Instrument. Отмечалось, что партия общим весом более 100 тонн уже произведена, ее планируется доставить в Югру несколькими бортами авиакомпании " ЮТэйр ".

"Сегодня в аэропорт Сургута доставлена первая часть партии средств защиты для персонала медицинских учреждений округа. Это более 10 тонн", - говорится в сообщении окружного правительства.

Власти региона ожидают, что объем средств защиты, закупленный в КНР, должен обеспечить потребности медицинских организаций автономного округа на два месяца. Также отмечается, что следующие партии указанной продукции будут прибывать в автономный округ каждые четыре дня.

"При необходимости будут предприняты меры для заключения новых контрактов. В настоящее время этот рынок активно развивается", - приводятся в сообщении слова Забозлаева. Компания, с которой заключен контракт, на рынке более 30 лет, добавил он.

Коронавирус в Югре выявлен у 693 человек, выздоровели 238 из них, пятеро скончались. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, при этом с 12 мая в регионе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.