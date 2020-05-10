Коронавирус обнаружили у 1723 российских военных и 1132 курсантов

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция обнаружена у 1723 военных в частях и соединениях, а также 1132 учащихся в вузах Минобороны России, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 10 мая с.г. установлено 1723 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 414 человек, в изоляторах по месту службы – 621 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 20 человек, изолированы на дому – 668 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все военные с положительными результатами находятся под наблюдением медиков. Из них: в тяжелом состоянии – 3 человека, в состоянии средней тяжести – 14, остальные – без симптомов. Выздоровели 369 человек.

"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования, - 1132 человека... Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровело – 475 человек", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлено 55 человек с коронавирусом. "Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. По завершении медицинского наблюдения и необходимых карантинных и лечебных мероприятий все воспитанники направляются в каникулярные отпуска. Выздоровело – 253 человек", - добавляется в сообщении.

"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ – 407 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 57 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 41 человек, изолированы на дому – 307 человек, в домах отдыха Минобороны России – 2 человека. Выздоровело – 61 человек", - сообщает министерство.