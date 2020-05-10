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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T20:12
https://ria.ru/20200510/1571255507.html
В Германии сотрудника МВД отстранили от должности за статью о COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570902012_0:0:3062:1722_1036x0_80_0_0_9b90bd6040ec009d0bfc0595254ef947.jpg
РИА Новости

В Германии сотрудника МВД отстранили от должности за статью о COVID-19

20:12 10.05.2020
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© REUTERS / CHRISTIAN MANGВо время акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса в Германии
Во время акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса в Германии
© REUTERS / CHRISTIAN MANG
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудник Федерального министерства внутренних дел Германии предварительно отстранен от должности за статью, в которой назвал меры по борьбе с COVID-19 "глобальной ложной тревогой", принесшей больше вреда, чем пользы, и заявил, что опасность коронавируса "не выше, чем у многих других вирусов", сообщает издание Spiegel.
Как отмечает издание, почти 80-страничную статью сотрудник отправил некому крупному "дистрибьютору", в выходные она появилась на правоконсервативном сайте Tichys Einblick, где автора обозначали как "осведомителя". Отмечается, что статья была написана без поручения министерства и полностью противоречит его позиции.
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Как сообщает Spiegel, отстраненный сотрудник работал в отделе кризисного управления и гражданской защиты и не был задействован в работе кризисной команды по борьбе с коронавирусом.
В министерстве статья вызвала серьезное недовольство, так как автор отправил ее на официальном бланке. "Таким образом создается впечатление, что частное мнение отражает официальную позицию властей", - заявили в министерстве, назвав подобное "неприемлемым".
По информации издания, сотрудник был предварительно освобожден от своих обязанностей, ему заблокировали доступ к электронной почте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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