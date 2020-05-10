В Германии сотрудника МВД отстранили от должности за статью о COVID-19

Во время акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса в Германии

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудник Федерального Сотрудник Федерального министерства внутренних дел Германии предварительно отстранен от должности за статью, в которой назвал меры по борьбе с COVID-19 "глобальной ложной тревогой", принесшей больше вреда, чем пользы, и заявил, что опасность коронавируса "не выше, чем у многих других вирусов", сообщает издание Spiegel

Как отмечает издание, почти 80-страничную статью сотрудник отправил некому крупному "дистрибьютору", в выходные она появилась на правоконсервативном сайте Tichys Einblick, где автора обозначали как "осведомителя". Отмечается, что статья была написана без поручения министерства и полностью противоречит его позиции.

Как сообщает Spiegel, отстраненный сотрудник работал в отделе кризисного управления и гражданской защиты и не был задействован в работе кризисной команды по борьбе с коронавирусом.

В министерстве статья вызвала серьезное недовольство, так как автор отправил ее на официальном бланке. "Таким образом создается впечатление, что частное мнение отражает официальную позицию властей", - заявили в министерстве, назвав подобное "неприемлемым".

По информации издания, сотрудник был предварительно освобожден от своих обязанностей, ему заблокировали доступ к электронной почте.