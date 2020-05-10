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2020-05-10T21:00
https://ria.ru/20200510/1571255485.html
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
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РИА Новости

В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб

20:11 10.05.2020 (обновлено: 21:00 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный перегон между станциями "Покровское-Стрешнево" и "Тушино"
Железнодорожный перегон между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савеловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом. Один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, второй доставлен в ближайшее медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мужчины шли вдоль путей, игнорируя меры безопасности. Сейчас на месте происшествия работают транспортные полицейские.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила РИА Новости, что инцидент произошел в 16.56 мск.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - добавила она.
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