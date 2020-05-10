Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч человек

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило отметку в 280 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 280 507 человек, вылечились более 1 386 631 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 4 055 863.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.