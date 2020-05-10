Число жертв COVID-19 в Воронежской области выросло до 14 человек

ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Количество умерших пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в Количество умерших пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в Воронежской области выросло до 14, выздоровели 273 человека, сообщает правительство региона.

По данным на пятницу, в регионе умерли 12 человек с подтвержденным COVID-19, выздоровел 231 человек. На субботу, 9 мая, цифры оставались прежними.

"Воронежская область, 19:00, воскресенье, 10 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 848. Умерли (диагноз подтвержден): 14. Выздоровели: 273", - говорится в сообщении.

На данный момент в больницах области находятся 790 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 2 380.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.