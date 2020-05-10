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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T19:48
https://ria.ru/20200510/1571255009.html
В Пензенской области умерли еще два пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238302_0:0:3231:1818_1036x0_80_0_0_8a27e96f68600e67a4dd7837598dbf71.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умерли еще два пациента с коронавирусом

19:48 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в воскресенье в Пензенской области, общее число умерших в регионе выросло до 10, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 764 случая коронавируса, в том числе 41 за последние сутки. К 9 мая скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 350 человек.
"Сегодня умерли два пациента с COVID-19. Мужчина 1964 года рождения, причина смерти -пневмония на фоне коронавируса, сопутствующие (заболевания) - атеросклероз аорты, пневмосклероз, олигофрения. Мужчина 1985 года рождения, причина смерти - острое нарушение мозгового кровообращения, сопутствующее - пневмония на фоне новой коронавирусной инфекции", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в воскресенье выписали из стационаров 52 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших выросло до 402 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская областьОбщество
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