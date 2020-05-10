В Пензенской области умерли еще два пациента с коронавирусом

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в воскресенье в Двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в воскресенье в Пензенской области , общее число умерших в регионе выросло до 10, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждены 764 случая коронавируса, в том числе 41 за последние сутки. К 9 мая скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 350 человек.

"Сегодня умерли два пациента с COVID-19. Мужчина 1964 года рождения, причина смерти -пневмония на фоне коронавируса, сопутствующие (заболевания) - атеросклероз аорты, пневмосклероз, олигофрения. Мужчина 1985 года рождения, причина смерти - острое нарушение мозгового кровообращения, сопутствующее - пневмония на фоне новой коронавирусной инфекции", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в воскресенье выписали из стационаров 52 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших выросло до 402 человек.