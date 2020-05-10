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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T19:43
https://ria.ru/20200510/1571254884.html
В Британии еще 269 человек умерли от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048300_0:380:2759:1932_1036x0_80_0_0_670955155f176143a0ad1a404f5ce685.jpg
РИА Новости

В Британии еще 269 человек умерли от коронавируса

19:43 10.05.2020
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© REUTERS / Henry NichollsМедицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 269, до 31 855 человек, сообщил минздрав.
По данным на субботу, число жертв коронавируса составляло 31 587, суточный прирост - 346 человек.
"По данным на 09.00 (11.00 мск) 10 мая… скончались 269 человек, общее количество смертей составило 31 855", - говорится в сообщении.
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 3923 - до 219 183.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияОбщество
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