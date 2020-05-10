В Британии еще 269 человек умерли от коронавируса

ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв COVID-19 в Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 269, до 31 855 человек, сообщил минздрав.

По данным на субботу, число жертв коронавируса составляло 31 587, суточный прирост - 346 человек.

"По данным на 09.00 (11.00 мск) 10 мая… скончались 269 человек, общее количество смертей составило 31 855", - говорится в сообщении.

Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 3923 - до 219 183.