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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T19:41
https://ria.ru/20200510/1571254841.html
Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098085_0:141:3003:1830_1036x0_80_0_0_1a47d71fd3537e278c6b4441b02b03ee.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек

19:41 10.05.2020
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© REUTERS / Caitlin Ochs Медицинский работник у больницы в Нью-Йорке
Медицинский работник у больницы в Нью-Йорке
© REUTERS / Caitlin Ochs
НЬЮ-ЙОРК, 10 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В субботу был госпитализирован 521 человек. По словам губернатора, по числу госпитализированных в день штат вернулся к показателям, которые наблюдались ориентировочно 20 марта, когда за день в больницы попали 489 человек.
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В худшие дни в больницы штата попадали свыше трех тысяч человек в день.
"Все еще ужасающе высокое число жертв – 207 (пациентов с коронавирусом скончались в субботу – ред.). Но это лучше, чем было", - сказал Куомо.
Он пояснил, что сейчас число смертей за сутки соответствует уровню, который наблюдался 27 марта. Наихудший зафиксированный показатель по количеству смертей в штате - более 700 за сутки.
Согласно приведенным Куомо данным, 8 мая скончались 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончался на данный момент 21 271 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Здоровье - ОбществоВОЗНью-Йорк (штат)В мире
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