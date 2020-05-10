Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо

Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В субботу был госпитализирован 521 человек. По словам губернатора, по числу госпитализированных в день штат вернулся к показателям, которые наблюдались ориентировочно 20 марта, когда за день в больницы попали 489 человек.

В худшие дни в больницы штата попадали свыше трех тысяч человек в день.

"Все еще ужасающе высокое число жертв – 207 (пациентов с коронавирусом скончались в субботу – ред.). Но это лучше, чем было", - сказал Куомо.

Он пояснил, что сейчас число смертей за сутки соответствует уровню, который наблюдался 27 марта. Наихудший зафиксированный показатель по количеству смертей в штате - более 700 за сутки.

Согласно приведенным Куомо данным, 8 мая скончались 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончался на данный момент 21 271 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.