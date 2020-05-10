В США серфингист погиб при нападении акулы

По его данным, акула неустановленного вида напала на 26-летнего молодого человека в 90 метрах от берега днем, пострадавший скончался на месте.

В связи с происшествием прибрежная полоса на полтора километра в обе стороны от места нападения закрыта на пять дней. В связи с коронавирусом пляж и ранее был закрыт для посещения, однако заниматься спортом на воде было разрешено.