Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-10T21:02
https://ria.ru/20200510/1571254760.html
В США серфингист погиб при нападении акулы
https://cdn21.img.ria.ru/images/152788/30/1527883067_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_44525bf0f9e95eb3f41aa59e5a3e6c52.jpg
РИА Новости

В США серфингист погиб при нападении акулы

19:39 10.05.2020 (обновлено: 21:02 10.05.2020)
2603
© AP Photo / Audrey McAvoyПредупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях
Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях
© AP Photo / Audrey McAvoy
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Серфингист скончался в результате нападения акулы у берегов Северной Калифорнии, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
По его данным, акула неустановленного вида напала на 26-летнего молодого человека в 90 метрах от берега днем, пострадавший скончался на месте.
В связи с происшествием прибрежная полоса на полтора километра в обе стороны от места нападения закрыта на пять дней. В связи с коронавирусом пляж и ранее был закрыт для посещения, однако заниматься спортом на воде было разрешено.
Телеканал KRON-TV приводит слова местного фотографа Эрика Мейнлендера, который сообщил о повышенной активности белых акул в этом районе в последние дни. По его словам, когда он выходил на лодке в залив Монтерей в субботу, он насчитал 15 акул.
Китовая акула
8 мая, 04:16Туризм
У побережья Флориды сняли на видео самую большую в мире акулу
281135212
Обсудить 4
КалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Железнодорожный перегон между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео
Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Советник Белого дома рассказал, когда безработица в США достигнет дна
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Грузия
В Дарьяльское ущелье в Грузии упал грузовик с россиянином
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Пожарный в Германии
В Берлине вспыхнул крупный пожар у аэропорта
Сотрудник полиции
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Во Франции от коронавируса умерли еще 70 человек
Китовая акула
У побережья Флориды сняли на видео самую большую в мире акулу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
Лента новостейМолния