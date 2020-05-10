На Кубани у священника и 35 контактировавших с ним человек нашли COVID-19

КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Священник на Кубани заразился коронавирусом, из 66 контактировавших с ним COVID-19 подтвердился у 35 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным властей, на Кубани за последние сутки зафиксированы 99 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 1929 человек. 628 пациентов выписаны с выздоровлением.
"В одном районе у нас инфицировался батюшка. Так вот контактных лиц – 66 человек, из них 35 человек уже подтверждены заражением коронавирусом. Вот вам и результат. Буквально за каких-то трое суток. И дай Бог, чтобы оставшиеся из этих 66 человек не получили подтверждения… Мы обращались, просили, в том числе и наших священников: "Служите на дистанции. Люди должны быть на улице". Все думали: "Ничего-ничего. Бог милует". Но, как видите, жизнь говорит о другом", - сообщил Кондратьев в ходе заседания оперштаба в воскресенье.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 23 мая.
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