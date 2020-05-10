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Религия и мировоззрение
2020-05-10T19:39
https://ria.ru/20200510/1571254702.html
На Кубани у священника и 35 контактировавших с ним человек нашли COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

На Кубани у священника и 35 контактировавших с ним человек нашли COVID-19

19:39 10.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Священник на Кубани заразился коронавирусом, из 66 контактировавших с ним COVID-19 подтвердился у 35 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным властей, на Кубани за последние сутки зафиксированы 99 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 1929 человек. 628 пациентов выписаны с выздоровлением.
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"В одном районе у нас инфицировался батюшка. Так вот контактных лиц – 66 человек, из них 35 человек уже подтверждены заражением коронавирусом. Вот вам и результат. Буквально за каких-то трое суток. И дай Бог, чтобы оставшиеся из этих 66 человек не получили подтверждения… Мы обращались, просили, в том числе и наших священников: "Служите на дистанции. Люди должны быть на улице". Все думали: "Ничего-ничего. Бог милует". Но, как видите, жизнь говорит о другом", - сообщил Кондратьев в ходе заседания оперштаба в воскресенье.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 23 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьКраснодарский крайОбщество
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