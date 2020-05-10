На Кубани у священника и 35 контактировавших с ним человек нашли COVID-19

"В одном районе у нас инфицировался батюшка. Так вот контактных лиц – 66 человек, из них 35 человек уже подтверждены заражением коронавирусом. Вот вам и результат. Буквально за каких-то трое суток. И дай Бог, чтобы оставшиеся из этих 66 человек не получили подтверждения… Мы обращались, просили, в том числе и наших священников: "Служите на дистанции. Люди должны быть на улице". Все думали: "Ничего-ничего. Бог милует". Но, как видите, жизнь говорит о другом", - сообщил Кондратьев в ходе заседания оперштаба в воскресенье.