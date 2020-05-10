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2020-05-10T19:31
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В Берлине вспыхнул крупный пожар у аэропорта
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РИА Новости

В Берлине вспыхнул крупный пожар у аэропорта

19:31 10.05.2020
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© AP Photo / Daniel RolandПожарный в Германии
Пожарный в Германии
© AP Photo / Daniel Roland
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул на севере Берлина у аэропорта Тегель, горят складские помещения, пострадавших нет, сообщает пожарная служба города.
Пожар вспыхнул днем в воскресенье в складских помещениях на Флорштрассе на севере города. Причины возгорания пока не известны, горят несколько складов.
"Горят несколько складов. Мы присутствуем на месте с 110 сотрудниками и боремся с огнем с нескольких направлений", - пишет пожарная служба в Twitter.
От пожара поднимается крупный столб дыма, который был виден из разных частей города, граждан призывают держать окна закрытыми. Полиция перекрыла часть улиц и просит избегать района происшествия.
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