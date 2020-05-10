В Берлине вспыхнул крупный пожар у аэропорта

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул на севере Крупный пожар вспыхнул на севере Берлина у аэропорта Тегель, горят складские помещения, пострадавших нет, сообщает пожарная служба города.

Пожар вспыхнул днем в воскресенье в складских помещениях на Флорштрассе на севере города. Причины возгорания пока не известны, горят несколько складов.

Es brennen mehrere Lagerhallen. Wir sind mittlerweile mit 110 Kräften vor Ort und greifen den #Brand von mehreren Seiten an. Priorität haben die #Riegelstellung|en, um noch nicht betroffene Bereiche zu schützen. Personen sind nach jetzigem Stand nicht verletzt. pic.twitter.com/nC1rjX6hHv — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 10, 2020

"Горят несколько складов. Мы присутствуем на месте с 110 сотрудниками и боремся с огнем с нескольких направлений", - пишет пожарная служба в Twitter.