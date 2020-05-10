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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T19:55
https://ria.ru/20200510/1571254553.html
Во Франции от коронавируса умерли еще 70 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003549_0:95:2999:1782_1036x0_80_0_0_44f4a0ea1165f0c59a55f3d98c0d14d3.jpg
РИА Новости

Во Франции от коронавируса умерли еще 70 человек

19:28 10.05.2020 (обновлено: 19:55 10.05.2020)
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© REUTERS / Christian Hartmann Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Во Франции от коронавируса за сутки скончались 70 человек, общее число умерших - 26380, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 26310 умерших от последствий коронавирусной инфекции.
"С первого марта мы оплакиваем 26380 смертей, связанных с COVID-19, 16642 человека скончались в больницах и 9738 человек в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.
В больницах находятся 22569 человек. За последние 24 часа в больницы поступили 253 пациента.
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В реанимации - 2776 больных, заразивших коронавируса. Общее число пациентов в реанимации сокращается (-36 за последние сутки).
С момента начала эпидемии коронавируса были госпитализированы 96 тысяч человек. Более 56 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц, не считая десятков тысяч тех людей, кто вылечился дома, отмечается в коммюнике.
В понедельник, 11 мая, Франция начнёт снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Постепенно начнут открываться школы, торговые площадки, парикмахерские, книжные, цветочные салоны. При этом кафе, бары, рестораны, кинотеатры, пляжи будут оставаться закрытыми до нового распоряжения. Решение по дате их открытия французские власти намерены принять в конце мая.
При выходе на улицу французам больше не потребуется письменное свидетельство с указанием целей выхода из дома (помимо поездок на расстояние более 100 км от места жительства). Ношение масок в общественном транспорте с 11 мая станет обязательным, за несоблюдение этого правила будет предусматриваться штраф.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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