За последние два дня в Палестине никто не заразился COVID-19

ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. За последние два дня новых случаев заражения коронавирусом в Палестине не выявлено, говорится в заявлении министра здравоохранения Май аль-Келы.

"За последние два дня случаев заражения коронавирусом на территории Палестины не выявлено, 321 зараженный уже полностью выздоровел. Общее число случаев заражения – 547, среди них 312 - в Восточным Иерусалиме, 215 - на Западном берегу и 20 - в секторе Газа", - заявила аль-Кела.

Она добавила, что 58,7% зараженных коронавирусом в Палестине уже выздоровели.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе подчеркнул в воскресенье в своем заявлении, что в городе Вифлеем, где недавно выявили первые случаи заражения, уже нет заболевших.

В свою очередь, представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кидра заявил РИА Новости, что "все 1954 палестинца, которые вернулись в сектор Газа через КПП Рафах, находятся на изоляции".

Президент Палестины Махмуд Аббас ранее одобрил продление чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса еще на месяц. Продлить чрезвычайное положение в воскресенье рекомендовало правительство Палестины.