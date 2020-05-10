Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1,5 тысячи

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших - с 31 марта.

"Сегодня выявлены 1542 новых случая, всего заразившихся – 138 657. Мы потеряли сегодня 47 пациентов, всего умерших - 3786. Вылечились сегодня 3211 пациентов, всего – 92 691", - написал Коджа в Twitter.