Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1,5 тысячи

АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,5 тысячи, скончались 47 пациентов, общее число заразившихся превысило 138 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших - с 31 марта.
"Сегодня выявлены 1542 новых случая, всего заразившихся – 138 657. Мы потеряли сегодня 47 пациентов, всего умерших - 3786. Вылечились сегодня 3211 пациентов, всего – 92 691", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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