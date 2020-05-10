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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T19:18
https://ria.ru/20200510/1571254310.html
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1,5 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_999617f8293632529d549385efc0cdff.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1,5 тысячи

19:18 10.05.2020
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,5 тысячи, скончались 47 пациентов, общее число заразившихся превысило 138 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших - с 31 марта.
"Сегодня выявлены 1542 новых случая, всего заразившихся – 138 657. Мы потеряли сегодня 47 пациентов, всего умерших - 3786. Вылечились сегодня 3211 пациентов, всего – 92 691", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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