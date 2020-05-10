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2020-05-10T19:15
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В Германии задержали сторонника ИГ*, нападавшего на турецкие заведения
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РИА Новости

В Германии задержали сторонника ИГ*, нападавшего на турецкие заведения

19:15 10.05.2020
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© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Полиция Баварии задержала жителя региона, считающего себя сторонником террористической группировки "Исламское государство"* и устроившего серию нападений на турецкие заведения города Вальдкрайбург, сообщило региональное управление полиции в воскресенье.
Речь идет о 25-летнем гражданине Германии, сыне выходцев из Турции. Полиция подозревает его в серии нападений на принадлежащие туркам заведения в Вальдкрайбурге в период с 16 апреля по 6 мая. Нападению подверглись парикмахерская, пиццерия, кебабная - их подозреваемый забросал камнями. Наиболее серьезное деяние - поджог продовольственного магазина 27 апреля. В результате возгорания из здания были эвакуированы 27 человек, несколько пострадали, помещению нанесен многомиллионный ущерб.
"Мотивом преступления обвиняемый назвал "ненависть" к турецким согражданами в связи с его приверженностью "Исламскому государству"*, - говорится в сообщении полиции.
Задержан подозреваемый был 8 мая на вокзале города Мюльдорф-ам-Инн - его остановила для проверки полиция, поскольку он воспользовался поездом без билета, но при "более тщательной проверке" в его рюкзаке нашли самодельные бомбы. Вокзал пришлось эвакуировать и оцеплять.
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Задержанный рассказал, что в его квартире в Вальдкрайбурге и в гараже в коммуне Гархинг-ан-дер-Альц хранятся другие взрывчатые вещества, оружие. В результате полиции пришлось эвакуировать из соответствующих зданий в общей сложности 84 человек для обысков и изъятия опасных материалов.
"Я испытываю большое облегчение, что эта трусливая и подлая серия преступлений против соотечественников турецкого происхождения в Вальдкрайбурге закончена и от опасного преступника больше не исходит угроза. Для меня очевидно, что благодаря задержанию мы смогли предотвратить серьезные преступления. И, как всегда, нам в этом помогла удача - она сама не приходит, ее работа за руку приводит", - заявил глава полиции южной Верхней Баварии Роберт Копп.

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Исламское государствоГерманияТурцияБаварияВ мире
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