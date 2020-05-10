Роспотребнадзор разработал рекомендации для кинематографистов

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии для дальнейшего восстановления съемочного процесса, сообщается на официальном сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) 27 апреля направила в Роспотребнадзор письмо с просьбой выработать рекомендации про профилактике COVID-19 для восстановления съемочного процесса.

"Роспотребнадзор постановил, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности", - говорится в документе, опубликованном на сайте АПКиТ.

Роспотребнадзор рекомендует обязательно ежедневно измерять температуру у членов съемочных групп перед началом и в течение рабочей смены.

За двое суток до начала съемок следует провести лабораторное обследование всех участников на COVID-19. Участникам съемочных групп следует быть в масках, которые должны обеспечить организаторы съемочного процесса, "исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа".

"Съемочный процесс должен быть организован таким образом, чтобы одновременно на площадке находилось минимальное количество людей. Выделение по возможности промежутков времени между работой каждого цеха не менее 20 минут", - говорится в письме Роспотребнадзора.

На съемочной площадке должны присутствовать только участники процесса. Плейбек по возможности должен быть размещен вне съемочной площадки.

Ежедневно и ежесменно должна проводиться влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования "с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия". В помещениях с постоянным нахождением работников должна быть организована работа бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа; регулярное проветривание рабочих помещений и съемочных павильонов - каждые два часа.

Гримерки актеров должны быть расположены на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. "Костюмерные также должны обладать достаточной площадью для соблюдения социальной дистанции. Ограничивается работа с использованием массовки - по возможности съемки с массовыми сценами рекомендуется перенести на период после карантина", - говорится в документе. Роспотребнадзор не рекомендует пользоваться услугами кейтеринга, а так же организовывать питание для группы по типу "шведский стол".