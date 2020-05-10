"Это праздник со слезами на глазах": люди из 60 стран спели "День Победы"

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Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в акции "День Победы", исполнив эту песню на своем родном языке.