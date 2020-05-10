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2020-05-10T19:11
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"Это праздник со слезами на глазах": люди из 60 стран спели "День Победы"
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РИА Новости
"Это праздник со слезами на глазах": люди из 60 стран спели "День Победы"
Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в акции "День Победы", исполнив эту песню на своем родном языке.
2020-05-10T19:11
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=41037205&type=mp4
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"Это праздник со слезами на глазах": люди из 60 стран спели "День Победы"

19:11 10.05.2020
579
Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в акции "День Победы", исполнив эту песню на своем родном языке.
Всего в мероприятии уже приняли участие 60 стран, оно продлится до 11 мая.
В Кузбассе песня "День Победы" впервые прозвучала на языках коренных малочисленных народов - шорцев и телеутов. Также композиция впервые прозвучала на армянском языке.
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День ПобедыВидео
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