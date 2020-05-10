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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:12
https://ria.ru/20200510/1571253919.html
Советник Белого дома рассказал, когда безработица в США достигнет дна
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РИА Новости

Советник Белого дома рассказал, когда безработица в США достигнет дна

19:04 10.05.2020 (обновлено: 21:12 10.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса достигнет дна в мае — июне и составит более 20%, заявил в воскресенье экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.
"Да, это примерно то, что мы ожидаем. Я рассчитываю, что это будет более 20%, к сожалению", — сказал он в эфире телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос.
В пятницу данные по безработице в США за апрель показали, что она обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.
Минтруда США публикует ежемесячную статистику по уровню безработицы в стране с 1948 года. До этого ведомство публиковало только ежегодные данные. Согласно им, в 1933 году, во время Великой депрессии, безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%. Если смотреть ежемесячные данные ведомства с 1948 года, то максимальный уровень безработицы в стране был отмечен в ноябре и декабре 1982 года — 10,8%.
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В то же время Национальное бюро экономических исследований (NBER) публикует ежемесячную статистику с 1929 года, и, по его данным, на отметках 14-15% безработица в США находилась в мае — июле 1940 года, а в мае 1933 года она составляла 25,6%.
Минтруда публикует ежемесячную статистику по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики с 1939 года, и предыдущий рекорд снижения был установлен в сентябре 1945 года. Тогда было зафиксировано падение показателя на 1,959 миллиона рабочих мест.
Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 7,9% в годовом выражении и составила 30,01 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 1,34 доллара.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАЭкономика
Популярные комментарии
Народу платят деньги в полном объёме. Не важно работают они или нет .
10 мая, 19:32
freizdorf
0000113
А кто в России официально работает кроме бюджетников ? Государство создало глупую ситуацию - официально всем рассказывают про 13% налог , а в реальности берут еще 30% с работодателя за каждого работника. То есть в реальности налог 43% . Поэтому все и платят зарплату в конвертах. И сейчас эти же компании просто увольняют работников или отправляют их в неоплаченные отпуска. Речь идет о более чем 35 миллионах Россиян как бы .
10 мая, 20:25
freizdorf
000019
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