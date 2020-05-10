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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T00:47
https://ria.ru/20200510/1571253866.html
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199093_0:129:3182:1919_1036x0_80_0_0_ec71d6ea2429ce53907e77e5078e54f8.jpg
РИА Новости

ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса

19:02 10.05.2020 (обновлено: 00:47 11.05.2020)
44481
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране стабилизируются.
"Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато", — сказала представитель ВОЗ в интервью агентству Bloomberg.
Она также назвала "очень разумным" решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить до конца весны введенные из-за эпидемии ограничения и разрешить работу строительных и промышленных предприятий в столице с 12 мая.
По мнению Вуйнович, властям российских регионов следует ослабить ограничения, если на протяжении двух недель количество новых случаев заражения будет снижаться.
Кроме того, она призвала чиновников быть готовыми к любым повторным вспышкам вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние меры.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем 3,9 миллиона зараженных, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
Больше всего случаев инфицирования и летальных исходов зафиксировано в США, Испании, Италии и Великобритании.
Россия находится на пятом месте по числу зараженных. В стране выявили 209 688 случаев COVID-19 (за сутки свыше 11 тысяч новых случаев), более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 человек спасти не удалось.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов вне дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗ
Популярные комментарии
опять стабильность увидели ... недавно, недели две назад, помнится, на плато забирались всей страной ...
10 мая, 20:44
bberia
572000
Я вот думал, отметят ли заслуги нашего мера?! Отметили! ))) Так что все теперь знают, кто победил короновирус!
10 мая, 20:02
Дик Котов
251013
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