ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране стабилизируются.

"Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато", — сказала представитель ВОЗ в интервью агентству Bloomberg

Она также назвала "очень разумным" решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить до конца весны введенные из-за эпидемии ограничения и разрешить работу строительных и промышленных предприятий в столице с 12 мая.

По мнению Вуйнович, властям российских регионов следует ослабить ограничения, если на протяжении двух недель количество новых случаев заражения будет снижаться.

Кроме того, она призвала чиновников быть готовыми к любым повторным вспышкам вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние меры.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем 3,9 миллиона зараженных, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

Испании, Италии и Великобритании. Больше всего случаев инфицирования и летальных исходов зафиксировано в США

Россия находится на пятом месте по числу зараженных. В стране выявили 209 688 случаев COVID-19 (за сутки свыше 11 тысяч новых случаев), более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 человек спасти не удалось.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов вне дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.