Российский бренд R.O.C.S. выходит на мировой рынок интернет-торговли

"Для нас очень важно то, что первым российским брендом на площадке стал R.O.C.S. Продукция компании сертифицирована во многих странах мира. Мы уверены, что сотрудничество с этим брендом будет продуктивным и взаимовыгодным. Отмечу, что выход на международный рынок электронной торговли в условиях экономической нестабильности является крайне сложным шагом для российских компаний. Я очень рад, что наша команда обеспечивает такую возможность для российских производителей, делая их продукцию доступной для клиентов из более 150 стран мира", - сказал Микин.