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2020-05-10T20:34
https://ria.ru/20200510/1571253654.html
Российский бренд R.O.C.S. выходит на мировой рынок интернет-торговли
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РИА Новости

Российский бренд R.O.C.S. выходит на мировой рынок интернет-торговли

19:20 10.05.2020 (обновлено: 20:34 10.05.2020)
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© Фото : страница R.O.C.S. в FacebookПродукция R.O.C.S.
Продукция R.O.C.S.
© Фото : страница R.O.C.S. в Facebook
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Российский бренд R.O.C.S, предлагающий широкую линейку инновационной продукции для ухода за полостью рта, выходит на глобальный рынок интернет-торговли: более 20 наименований средств личной гигиены под этой маркой покупатели в разных регионах мира теперь смогут приобрести и на площадке международного интернет-магазина iHerb.
"Продукция под брендом R.O.C.S занимает значительную долю российского рынка зубных паст. Возможность выйти на международный рынок, в частности, на рынок США, является важной поддержкой в нашем развитии. Мы надеемся, что клиенты по всему миру, покупающие товары в интернете, оценят качество нашей продукции", - говорит Сергей Левин, коммерческий директор группы компаний "Диарси", владеющей брендом R.O.C.S.
Обеспечение доступа покупателей в разных странах к продукции R.O.C.S является важной частью инициативы российского представительства iHerb по продвижению ведущих отечественных компаний на глобальных рынках, говорит генеральный директор ООО "Айхёрб Ру"Илья Микин.
"Для нас очень важно то, что первым российским брендом на площадке стал R.O.C.S. Продукция компании сертифицирована во многих странах мира. Мы уверены, что сотрудничество с этим брендом будет продуктивным и взаимовыгодным. Отмечу, что выход на международный рынок электронной торговли в условиях экономической нестабильности является крайне сложным шагом для российских компаний. Я очень рад, что наша команда обеспечивает такую возможность для российских производителей, делая их продукцию доступной для клиентов из более 150 стран мира", - сказал Микин.
Российская торгово-промышленная группа компаний "Диарси" имеет две современные производственные площадки в России и три научные лаборатории. Экспортирует продукцию более чем в 55 стран мира. На российском рынке зубных паст доля компании за 2019 год приблизилась к 10% в стоимостном выражении, а в аптечном сегменте продаж зубных паст, по данным DSM Group, торговая марка R.O.C.S являлась абсолютным лидером за первые 9 месяцев 2019 года (доля рынка 23,8% в стоимостном выражении).
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Сергей ЛевинЗдоровьеНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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