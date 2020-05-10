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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T18:48
https://ria.ru/20200510/1571253592.html
В Екатеринбурге 9 мая составили 880 протоколов за нарушение самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570316399_0:425:2842:2024_1036x0_80_0_0_465760be73ef673bd82bcf450b17678b.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге 9 мая составили 880 протоколов за нарушение самоизоляции

18:48 10.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
Медицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Почти 900 протоколов о нарушении самоизоляции составили полицейские 9 мая на жителей Екатеринбурга, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Мы все время говорим – и эта позиция не изменилась, – что во многом именно от самоизоляции зависит, как скоро мы сможем начать поэтапный выход из режима ограничений. Штрафовать? Штрафуют. Только за вчерашний день и только в Екатеринбурге сотрудниками полиции было составлено 880 протоколов", – написал он в Instagram.
Глава региона предположил, что "многочисленные прогулки в праздники бесследно не пройдут". Он отметил, что к 18 мая станет понятно, как отразится несоблюдение самоизоляции на числе заболевших COVID-19.
Губернатор подчеркнул, что штрафовать поголовно всех невозможно, несмотря на то, что многие в рамках режима повышенной готовности ведут себя соответствующим образом.
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"Гуляют, пускают на улицу детей, свадьбы шумные проводят – вот сегодня в сводке по заболеваниям у нас сразу полтора десятка человек из Камышловского района, которые съездили на церемонию бракосочетания и привезли с собой вирус. Сегодня плюс 15-20, завтра что будет – плюс 40? А могут ведь и минусы быть", – отметил глава региона.
На 10 мая в области зафиксированы 1844 случая коронавирусной инфекции COVID-19, из них 139 – за последние сутки. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвгений КуйвашевЕкатеринбургОбщество
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