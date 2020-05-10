В Екатеринбурге 9 мая составили 880 протоколов за нарушение самоизоляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Почти 900 протоколов о нарушении самоизоляции составили полицейские 9 мая на жителей Почти 900 протоколов о нарушении самоизоляции составили полицейские 9 мая на жителей Екатеринбурга , сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

"Мы все время говорим – и эта позиция не изменилась, – что во многом именно от самоизоляции зависит, как скоро мы сможем начать поэтапный выход из режима ограничений. Штрафовать? Штрафуют. Только за вчерашний день и только в Екатеринбурге сотрудниками полиции было составлено 880 протоколов", – написал он в Instagram.

Глава региона предположил, что "многочисленные прогулки в праздники бесследно не пройдут". Он отметил, что к 18 мая станет понятно, как отразится несоблюдение самоизоляции на числе заболевших COVID-19.

Губернатор подчеркнул, что штрафовать поголовно всех невозможно, несмотря на то, что многие в рамках режима повышенной готовности ведут себя соответствующим образом.

"Гуляют, пускают на улицу детей, свадьбы шумные проводят – вот сегодня в сводке по заболеваниям у нас сразу полтора десятка человек из Камышловского района, которые съездили на церемонию бракосочетания и привезли с собой вирус. Сегодня плюс 15-20, завтра что будет – плюс 40? А могут ведь и минусы быть", – отметил глава региона.

На 10 мая в области зафиксированы 1844 случая коронавирусной инфекции COVID-19, из них 139 – за последние сутки. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.