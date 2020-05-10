Саратовские власти назвали тревожным рост заболеваемости пневмонией

"Тревожные цифры - это растущие суточные пневмонии. На сегодняшний день это 40. Это тревожные цифры, на это надо обратить внимание", - сказал Стрелюхин в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

"На сегодняшний день находятся на лечении… с пневмонией 625 (пациентов), из них пневмонии, у которых подтвержден COVID - 444. За сутки к нам поступило в больницу 48 человек, из них 40 человек с пневмонией. Таким образом, все стационары, несмотря на такое большое поступлений, полноценно обеспечены медикаментами, полноценно обеспечены непосредственно вентиляционным оборудованием, кислородной поддержкой", - сообщил он.