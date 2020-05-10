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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T19:15
https://ria.ru/20200510/1571253409.html
Саратовские власти назвали тревожным рост заболеваемости пневмонией
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570906122_0:36:3142:1803_1036x0_80_0_0_1252f9e53d238c1574b75bd0a984e5b8.jpg
РИА Новости

Саратовские власти назвали тревожным рост заболеваемости пневмонией

18:35 10.05.2020 (обновлено: 19:15 10.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число ежедневно регистрируемых случаев пневмонии в Саратовской области увеличилось до 40, что является "тревожными цифрами", заявил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
"Тревожные цифры - это растущие суточные пневмонии. На сегодняшний день это 40. Это тревожные цифры, на это надо обратить внимание", - сказал Стрелюхин в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Министр здравоохранения области Олег Костин на заседании отметил, что в настоящее время на лечении в больницах области находятся 625 пациентов с пневмонией, из них 40 поступили за последние сутки.
"На сегодняшний день находятся на лечении… с пневмонией 625 (пациентов), из них пневмонии, у которых подтвержден COVID - 444. За сутки к нам поступило в больницу 48 человек, из них 40 человек с пневмонией. Таким образом, все стационары, несмотря на такое большое поступлений, полноценно обеспечены медикаментами, полноценно обеспечены непосредственно вентиляционным оборудованием, кислородной поддержкой", - сообщил он.
Всего в области лабораторно подтверждены 1076 случаев заражения коронавирусом. Семнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 234 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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