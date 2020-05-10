В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19

В отделениях интенсивной терапии интубированы 30 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.

За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего от COVID-19 в Греции скончались 151 человек, сообщил Хатзигеоргиу.