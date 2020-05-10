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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T18:32
https://ria.ru/20200510/1571253328.html
В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570211594_0:134:3072:1862_1036x0_80_0_0_73b87ff3431498a8d49c85ce586694fe.jpg
РИА Новости

В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19

18:32 10.05.2020
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© REUTERS / Alkis KonstantinidisМуниципальный работник дезинфицирует площадь вокруг собора в Афинах во время вспышки коронавирусной болезни в Греции
Муниципальный работник дезинфицирует площадь вокруг собора в Афинах во время вспышки коронавирусной болезни в Греции
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. В Греции никто не умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтвержден 2716 случай инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 30 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.
За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего от COVID-19 в Греции скончались 151 человек, сообщил Хатзигеоргиу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГрецияВ мире
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