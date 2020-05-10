В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19

АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. В Греции никто не умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтвержден 2716 случай инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 30 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.
За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего от COVID-19 в Греции скончались 151 человек, сообщил Хатзигеоргиу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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