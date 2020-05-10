В Самарской области от коронавируса вылечились 135 человек

САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Тридцать три жителя Самарской области вылечились от коронавируса за два дня, общее число выздоровевших в регионе выросло до 135, сообщил в воскресенье региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"В Самарской области за два дня вылечились 33 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 135 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, из Самарской городской больницы № 6 выписаны 11 пациентов, из Тольяттинской городской клинической больницы № 5 - 15 пациентов. "Также в Самаре выписаны пять пациентов, в том числе три ребенка", - говорится в релизе.
Кроме того, выздоровели два человека, которые лечились дома. Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области подтвержден 951 случай заболевания коронавирусом, девять человек скончались.
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