Из зон подтопления в Коми эвакуировали более 40 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Более 30 домов, откуда эвакуированы 42 человека, оказались в зонах подтопления в Коми, сообщает республиканское управление МЧС РФ.
"По состоянию на 10 мая в Республике Коми подтоплено 100 придворовых территорий, из них 31 дом, в которых проживают 54 человека, в том числе 10 детей. Всего отселены 42 человека, в том числе 11 детей, из них в двух пунктах временного размещения находятся 19 человек, в том числе 4 детей, у родственников 23 человека, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.
Также в Усть-Куломском и Ухтинском муниципальных образованиях размыты два участка грунтовых дорог, что привело к нарушению автомобильного сообщения с селом Дзель, деревней Габово и поселком Тобысь.
При этом, как уточняет региональное управление МЧС, вода уходит с подтопленных территорий в селе Летка в Прилузском районе, где ранее были подтоплены 37 частных домов. В городе Ухта, который также затронул паводок, дальнейший рост уровня воды не прогнозируется.
Накануне власти Ухты сообщали о 17 местных жителях, направленных в пункт временного размещения из-за подъема уровня воды в одноименной реке. Также оказались затоплены соседствующие с рекой Чибью стадион и храм.