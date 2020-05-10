Из зон подтопления в Коми эвакуировали более 40 человек

"По состоянию на 10 мая в Республике Коми подтоплено 100 придворовых территорий, из них 31 дом, в которых проживают 54 человека, в том числе 10 детей. Всего отселены 42 человека, в том числе 11 детей, из них в двух пунктах временного размещения находятся 19 человек, в том числе 4 детей, у родственников 23 человека, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.