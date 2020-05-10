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2020-05-10T18:09
https://ria.ru/20200510/1571252781.html
Проект "Бессмертный полк онлайн" подвергается атакам хакеров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571252728_0:136:1500:980_1036x0_80_0_0_73b599b7723f83fc240025fa77637cbd.jpg
РИА Новости

Проект "Бессмертный полк онлайн" подвергается атакам хакеров

18:09 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина смотрит онлайн-трансляцию акции "Бессмертный полк"
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. На проект "Бессмертный полк онлайн" совершено несколько хакерских атак. Как сообщают организаторы проекта, атаки были совершены непосредственно перед праздничной датой на сайт трансляции победного шествия, а также на сайт движения "Бессмертный полк" и сайт движения "Волонтеры Победы". Кроме того, атакам подвергся телефон горячей линии акции.
По словам организаторов проекта "Бессмертный полк онлайн", в настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 миллиона человек.
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Отмечается, что партнеры акции – разработчики онлайн-платформы ПАО "Сбербанк" – предусмотрели подобное развитие событий и постарались максимально обезопасить ресурс. Специалистам удалось отразить атаки, в первую очередь направленные на то, чтобы перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя.
Сообщается, что 9 мая с 6 до 9 часов утра по московскому времени злоумышленники пытались сорвать трансляцию шествия. Было произведено свыше 9 миллионов запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Пик атаки был зафиксирован в 7.50 утра. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера – сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен.
Онлайн-шествие Бессмертного полка
9 мая, 13:5175 лет Великой Победы
К трансляции "Бессмертного полка" подключились более 700 тысяч человек
Специалистам удалось пресечь эту атаку, устранить уязвимость и оперативно восстановить работу сайта, а также определить, кто пытался помешать онлайн-шествию. Для атаки использовалось 646 уникальных IP-адреса. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% – на территории Северной Америки, 3% – в Азии.
В 11 утра произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия. В результате ранее предпринятых действий данная атака не оказала влияния на работоспособность сайта.
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75 лет Великой ПобедыРоссияАкция "Бессмертный полк"Бессмертный полк
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