Проект "Бессмертный полк онлайн" подвергается атакам хакеров

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. На проект "Бессмертный полк онлайн" совершено несколько хакерских атак. Как сообщают организаторы проекта, атаки были совершены непосредственно перед праздничной датой на сайт трансляции победного шествия, а также на сайт движения "Бессмертный полк" и сайт движения "Волонтеры Победы". Кроме того, атакам подвергся телефон горячей линии акции.
По словам организаторов проекта "Бессмертный полк онлайн", в настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 миллиона человек.
Отмечается, что партнеры акции – разработчики онлайн-платформы ПАО "Сбербанк" – предусмотрели подобное развитие событий и постарались максимально обезопасить ресурс. Специалистам удалось отразить атаки, в первую очередь направленные на то, чтобы перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя.
Сообщается, что 9 мая с 6 до 9 часов утра по московскому времени злоумышленники пытались сорвать трансляцию шествия. Было произведено свыше 9 миллионов запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Пик атаки был зафиксирован в 7.50 утра. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера – сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен.
Специалистам удалось пресечь эту атаку, устранить уязвимость и оперативно восстановить работу сайта, а также определить, кто пытался помешать онлайн-шествию. Для атаки использовалось 646 уникальных IP-адреса. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% – на территории Северной Америки, 3% – в Азии.
В 11 утра произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия. В результате ранее предпринятых действий данная атака не оказала влияния на работоспособность сайта.