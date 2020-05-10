Проект "Бессмертный полк онлайн" подвергается атакам хакеров

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. На проект "Бессмертный полк онлайн" совершено несколько хакерских атак. Как сообщают организаторы проекта, атаки были совершены непосредственно перед праздничной датой на На проект "Бессмертный полк онлайн" совершено несколько хакерских атак. Как сообщают организаторы проекта, атаки были совершены непосредственно перед праздничной датой на сайт трансляции победного шествия, а также на сайт движения "Бессмертный полк" и сайт движения "Волонтеры Победы". Кроме того, атакам подвергся телефон горячей линии акции.

По словам организаторов проекта "Бессмертный полк онлайн", в настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 миллиона человек.

Отмечается, что партнеры акции – разработчики онлайн-платформы ПАО "Сбербанк" – предусмотрели подобное развитие событий и постарались максимально обезопасить ресурс. Специалистам удалось отразить атаки, в первую очередь направленные на то, чтобы перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя.

Сообщается, что 9 мая с 6 до 9 часов утра по московскому времени злоумышленники пытались сорвать трансляцию шествия. Было произведено свыше 9 миллионов запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Пик атаки был зафиксирован в 7.50 утра. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера – сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен.

Специалистам удалось пресечь эту атаку, устранить уязвимость и оперативно восстановить работу сайта, а также определить, кто пытался помешать онлайн-шествию. Для атаки использовалось 646 уникальных IP-адреса. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% – на территории Северной Америки, 3% – в Азии.