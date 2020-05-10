В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 17

Всего в области лабораторно подтверждены 1076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 234 человека. К 7 мая в области 16 пациентов с COVID-19 скончались.

"Пять пациентов скончались от новой коронавирусной инфекции, еще у 12 инфицированных наступил летальный исход от другой тяжелой патологии", - сказал Костин в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.