В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 17

САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 17, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.
Всего в области лабораторно подтверждены 1076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 234 человека. К 7 мая в области 16 пациентов с COVID-19 скончались.
"Пять пациентов скончались от новой коронавирусной инфекции, еще у 12 инфицированных наступил летальный исход от другой тяжелой патологии", - сказал Костин в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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