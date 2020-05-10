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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T18:02
https://ria.ru/20200510/1571252611.html
В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 17
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235462_274:0:2198:1082_1036x0_80_0_0_2b9c12a0ca929e6d1a3fd2cbec584364.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 17

18:02 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 17, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.
Всего в области лабораторно подтверждены 1076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 234 человека. К 7 мая в области 16 пациентов с COVID-19 скончались.
"Пять пациентов скончались от новой коронавирусной инфекции, еще у 12 инфицированных наступил летальный исход от другой тяжелой патологии", - сказал Костин в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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