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2020-05-10T18:14
https://ria.ru/20200510/1571252494.html
Турция пригрозила военным ответом в случае обстрелов посольства в Ливии
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РИА Новости

Турция пригрозила военным ответом в случае обстрелов посольства в Ливии

18:00 10.05.2020 (обновлено: 18:14 10.05.2020)
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© AP Photo / Emrah GurelВоеннослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия. 3 марта 2018
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия. 3 марта 2018
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Турция даст военный ответ в случае обстрелов своих дипмиссий в Ливии, говорится в заявлении МИД республики.
Италия в пятницу осудила атаку, объектом которой стала зона близ резиденций послов Италии и Турции в Триполи. МИД Италии обвинил Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в ударах и заявил о гибели как минимум двух человек.
"В Ливии незаконные формирования, связанные с Хафтаром, в последние дни усилили атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру, особенно в Триполи. Только 9 мая они запустили более 100 ракет, а также вели интенсивный артиллерийский огонь по жилым районам в центре Триполи", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Ведомство утверждает, что целью нападений, при которых погибли и получили ранения люди, были дипломатические миссии, в том числе турецкое посольство, аэропорт и другая гражданская инфраструктура. МИД Турции назвал это военными преступлениями.
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"Снова подчеркиваем, что если атаки будут нацелены на наши диппредставительства в Ливии, мы будем считать силы Хафтара законной целью", - отмечается в заявлении.
МИД Турции считает неприемлемым, что ООН не реагирует на эти нападения. "В период Рамадана и пандемии общая ответственность международного сообщества заключается в том, чтобы остановить путчиста Хафтара, который убивает своих граждан, в том числе детей, женщин, пожилых людей", - говорится в документе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Халифа ХафтарЕвросоюзМИД ИталииМуаммар КаддафиООНИталияЛивияТурцияВ мире
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