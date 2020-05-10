Турция пригрозила военным ответом в случае обстрелов посольства в Ливии

Италия в пятницу осудила атаку, объектом которой стала зона близ резиденций послов Италии и Турции в Триполи. МИД Италии обвинил Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в ударах и заявил о гибели как минимум двух человек.
"В Ливии незаконные формирования, связанные с Хафтаром, в последние дни усилили атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру, особенно в Триполи. Только 9 мая они запустили более 100 ракет, а также вели интенсивный артиллерийский огонь по жилым районам в центре Триполи", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Ведомство утверждает, что целью нападений, при которых погибли и получили ранения люди, были дипломатические миссии, в том числе турецкое посольство, аэропорт и другая гражданская инфраструктура. МИД Турции назвал это военными преступлениями.
"Снова подчеркиваем, что если атаки будут нацелены на наши диппредставительства в Ливии, мы будем считать силы Хафтара законной целью", - отмечается в заявлении.
МИД Турции считает неприемлемым, что ООН не реагирует на эти нападения. "В период Рамадана и пандемии общая ответственность международного сообщества заключается в том, чтобы остановить путчиста Хафтара, который убивает своих граждан, в том числе детей, женщин, пожилых людей", - говорится в документе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.