Турция пригрозила военным ответом в случае обстрелов посольства в Ливии

"В Ливии незаконные формирования, связанные с Хафтаром, в последние дни усилили атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру, особенно в Триполи. Только 9 мая они запустили более 100 ракет, а также вели интенсивный артиллерийский огонь по жилым районам в центре Триполи", - говорится в заявлении турецкого МИД.