WP: Трамп переживает, что вспышка COVID-19 помешает его победе на выборах

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переживает, что возможная вспышка коронавируса осенью может помешать его переизбранию, пишет газета Washington Post со ссылкой на советников американского лидера.
По словам советников, Трамп сейчас "хмурый и потрясенный" своей снижающейся популярностью.
"В личных беседах он пытался понять, как его судьба резко изменилась: от веры в то, что он на пути к переизбранию, до осознания, что он проигрывает вероятному кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену практически во всех опросах, включая внутренние опросы его штаба", - пишет газета со ссылкой на советников президента США.
Согласно данным большинства рейтингов, в апреле Байден опережал Трампа в среднем на 6% (48% против 42%), что примерно отражает преимущество демократов над республиканцами.
Как сообщает Washington Post, Трамп хочет возобновить митинги своих сторонников в рамках предвыборной кампании уже в июне, и его команда начала обсуждать возможность их организации.
Выборы президента США, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, у демократов в ходе праймериз победил Байден. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.
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