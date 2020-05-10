WP: Трамп переживает, что вспышка COVID-19 помешает его победе на выборах

По словам советников, Трамп сейчас "хмурый и потрясенный" своей снижающейся популярностью.

"В личных беседах он пытался понять, как его судьба резко изменилась: от веры в то, что он на пути к переизбранию, до осознания, что он проигрывает вероятному кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену практически во всех опросах, включая внутренние опросы его штаба", - пишет газета со ссылкой на советников президента США.

Согласно данным большинства рейтингов, в апреле Байден опережал Трампа в среднем на 6% (48% против 42%), что примерно отражает преимущество демократов над республиканцами.

Как сообщает Washington Post, Трамп хочет возобновить митинги своих сторонников в рамках предвыборной кампании уже в июне, и его команда начала обсуждать возможность их организации.

Выборы президента США, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, у демократов в ходе праймериз победил Байден. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.