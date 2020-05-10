В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19

"Седьмого мая в городе Шулань был выявлен один локальный случай заражения, 9 мая выявлено еще 11 случаев. В соответствии с государственными стандартами определения эпидемиологический ситуации, провинция Цзилинь повышает уровень эпидемиологической угрозы города Шулань со среднего до высокого", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее в воскресенье уровень эпидемилогической угрозы в районе Дунсиху города Ухань, где с начала апреля не было новых случаев заражения, был повышен с низкого до высокого после того, как в городе выявили один новый случай заражения, а также 16 бессимптомных носителей.