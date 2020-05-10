Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T18:30
https://ria.ru/20200510/1571252283.html
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156378/52/1563785246_0:76:601:414_1036x0_80_0_0_ca6ba69099383a91bddb5297a7210100.jpg
РИА Новости

В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19

17:57 10.05.2020 (обновлено: 18:30 10.05.2020)
45843
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань. Архивное фото
ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Городской уезд Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признан зоной высокого риска COVID-19 после заражения 11 человек, следует из сообщения пресс-службы администрации провинции.
Официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил в воскресенье, что 9 мая в Китае вновь зафиксирован случай локального группового заражения. За сутки по всей стране было зарегистрировано 12 местных случаев заражения, один в — Ухане, и 11 — в провинции Цзилинь, что стало самым высоким показателем с 11 марта. Все заболевшие в провинции Цзилинь — члены одной семьи и лица, которые имели тесный контакт с ними.
"Седьмого мая в городе Шулань был выявлен один локальный случай заражения, 9 мая выявлено еще 11 случаев. В соответствии с государственными стандартами определения эпидемиологический ситуации, провинция Цзилинь повышает уровень эпидемиологической угрозы города Шулань со среднего до высокого", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее в воскресенье уровень эпидемилогической угрозы в районе Дунсиху города Ухань, где с начала апреля не было новых случаев заражения, был повышен с низкого до высокого после того, как в городе выявили один новый случай заражения, а также 16 бессимптомных носителей.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Вчера, 17:18Распространение нового коронавируса
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Уровень эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах Китая с 7 мая стал низким после того, как власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны понизили уровень региона до низкого, регионов со средним и высоким уровнем угрозы в стране не было.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1987801745
Обсудить 20
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Москву тоже желательно бы закрыть от России и мира
10 мая, 19:16
Иван Дмитрашкин
22000019
О чем это оптимистичное известие говорит? О том, что вирус останется с нами надолго. Почему оптимистичное? Потому что,если так, то нас ждет полный пересмотр идеологии борьбы с его пандемией. А именно: карантинные меры ДЛЯ ВСЕХ придется отменять, экономика не может быть выключена дольше, чем на пару-тройку месяцев,тем более,если это не приносит результата. А что тогда? А тогда с нами, вероятно, останутся маски (или какие-то прозрачные щитки), постоянно обеззараживание рук (будут, наверное,какие-то салфетки или спреи быстродействующие). Придется менять и работу общественного транспорта... ВЯсе это, похоже,будет все же проще, чем сделать вакцину или лекарство. Потому как биологическая наука развита явно хуже технических дисциплин. Перечисленное выше как раз решается чисто технологически. Возможно,будут какие-то полоски-тесты и обязательный карантин для ковид-положительных, но не для всего населения, как сейчас. И это уже внушает оптимизм, не так ли?
10 мая, 18:46
Von Stirliz
5132012
Рекомендуем
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
В МИД осудили попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Сотрудник полиции
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
Центр управления полетами в Королёве
В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите
Полицейский
В Омской области убили ветерана войны
Барак Обама и Джо Байден
В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
Девушка на Крымском мосту в Москве
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
Кадр из клипа группы Little Big Hypnodancer
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
Лента новостейМолния