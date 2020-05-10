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Культура
2020-05-10T18:19
https://ria.ru/20200510/1571252078.html
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155074/15/1550741547_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d452e9740a428d53be47136fae587d07.jpg
РИА Новости

Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

17:46 10.05.2020 (обновлено: 18:19 10.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
В День Победы артистка решила поздравить своих подписчиков с праздником, опубликовав в инстаграме несколько снимков, на которых она стоит с сумкой военной медсестры через плечо, заплетенными косами и одуванчиком в руках. Бузова также выложила ролик, где она играет роль возлюбленной советского воина, которая бежит к нему через лес и пытается спастись от "вражеских ударов".
© Аккаунт Ольги Бузовой в InstagramСкриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
© Аккаунт Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой в Instagram
Как отметили пользователи Сети, артистка решила предстать в "военном образе", однако осталась ярко накрашенной и не сняла украшения.
"Абсолютно неправдоподобно, еще и маникюр, макияж, прическа. <...> Надеюсь, моя бабушка этого никогда не увидит", — написала pyatok.

"Покажи хоть одно фото жительницы блокадного Ленинграда накрашенной! Тогда не то что о косметике, о куске хлеба мечтали!" — возмутился alekseyolshin.

"Cartier и серьги можно было бы снять. Смахивает на очередное лицемерие. Слишком все наигранно", — поддержала его evdokimova_galina_.
© Аккаунт Ольги Бузовой в InstagramСкриншот видео поста Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот видео поста Ольги Бузовой в Instagram
© Аккаунт Ольги Бузовой в Instagram
Скриншот видео поста Ольги Бузовой в Instagram
"Зачем вы делаете карнавал в этот день", — прокомментировала публикацию vera.vera.yes.
"Не хватает кучи золота и кобуры от луи Louis Vuitton. Ну цирк же", — добавил selar_555.
Не оценили подписчики и актерские данные Бузовой.
"Актеры погорелого театра. Не дай господь эту сцену увидеть ветеранам", — говорится в записи fdub2020.
"Не позорьтесь, да что вы знаете о войне? Даже падение натурально сыграть не можете", — считает tatyana.baikal.
"Дешево, фальшиво, наигранно, недостойно. Зачем снимать такие видео?" — спрашивает chishka.
Однако нашлись и те, кому понравился ролик и поздравление певицы.
"Так трогательно", — написала viki_avokadooo.
"Я даже заплакала. С праздником", — присоединилась zeynep0787.
"Какое видео душевное, до мурашек! Спасибо", — поблагодарила Бузову 7535ekaterina.
Телеведущая, певица Ольга Бузова
13 августа 2019, 15:26
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
87383928125
Обсудить 25
КультураШоу-бизнесДень ПобедыОльга Бузова
Популярные комментарии
Самая достойная награда Бузовой- игнорировать её, предав забвению.
10 мая, 17:48
Андрей Романов
10800004
Затравили? Заслужила
10 мая, 18:22
О Ольга Занкова
5810006
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