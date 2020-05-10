Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.

В День Победы артистка решила поздравить своих подписчиков с праздником, опубликовав в инстаграме несколько снимков, на которых она стоит с сумкой военной медсестры через плечо, заплетенными косами и одуванчиком в руках. Бузова также выложила ролик, где она играет роль возлюбленной советского воина, которая бежит к нему через лес и пытается спастись от "вражеских ударов".

Как отметили пользователи Сети, артистка решила предстать в "военном образе", однако осталась ярко накрашенной и не сняла украшения.

"Абсолютно неправдоподобно, еще и маникюр, макияж, прическа. <...> Надеюсь, моя бабушка этого никогда не увидит", — написала pyatok.

"Покажи хоть одно фото жительницы блокадного Ленинграда накрашенной! Тогда не то что о косметике, о куске хлеба мечтали!" — возмутился alekseyolshin.

"Cartier и серьги можно было бы снять. Смахивает на очередное лицемерие. Слишком все наигранно", — поддержала его evdokimova_galina_.

© Аккаунт Ольги Бузовой в Instagram Скриншот видео поста Ольги Бузовой в Instagram © Аккаунт Ольги Бузовой в Instagram Скриншот видео поста Ольги Бузовой в Instagram

"Зачем вы делаете карнавал в этот день", — прокомментировала публикацию vera.vera.yes.

"Не хватает кучи золота и кобуры от луи Louis Vuitton. Ну цирк же", — добавил selar_555.

Не оценили подписчики и актерские данные Бузовой.

"Актеры погорелого театра. Не дай господь эту сцену увидеть ветеранам", — говорится в записи fdub2020.

"Не позорьтесь, да что вы знаете о войне? Даже падение натурально сыграть не можете", — считает tatyana.baikal.

"Дешево, фальшиво, наигранно, недостойно. Зачем снимать такие видео?" — спрашивает chishka.

Однако нашлись и те, кому понравился ролик и поздравление певицы.

"Так трогательно", — написала viki_avokadooo.

"Я даже заплакала. С праздником", — присоединилась zeynep0787.