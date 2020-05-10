Специалисты обследуют склон у Нижегородского кремля, где сошел оползень

Собеседник агентства отметил, что в рамках "системной работы по инженерному укреплению склонов Кремлевского бульвара и Нижегородского Кремля" управлением делами правительства Нижегородской области разработана проектно-сметная документация по противооползневым мероприятиям и инженерному укреплению склона Зеленского съезда, в том числе запроектирован дренаж и поверхностный водоотвод по всему участку склона. "Кроме того, разработаны мероприятия по геотехническому мониторингу. Проектные работы завершены, проект проходит необходимые согласования и экспертизы", - добавили в пресс-службе.