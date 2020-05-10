Специалисты обследуют склон у Нижегородского кремля, где сошел оползень

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Специалисты выясняют причину схода оползня под стенами Нижегородского кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
По данным регионального управления МЧС, оползень сошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля около 11.30 в воскресенье.
"Утром 10 мая на территории Кремлевского бульвара, на участке склона шириной около 30 метров между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля, произошел сход грунта. Для локализации и устранения его последствий проводятся обследования, по итогам которых можно будет определить точную причину возникновения схода грунта. В ближайшее время, после экспресс-обследования, будет осуществлен комплекс противооползневых мероприятий", - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Собеседник агентства отметил, что в рамках "системной работы по инженерному укреплению склонов Кремлевского бульвара и Нижегородского Кремля" управлением делами правительства Нижегородской области разработана проектно-сметная документация по противооползневым мероприятиям и инженерному укреплению склона Зеленского съезда, в том числе запроектирован дренаж и поверхностный водоотвод по всему участку склона. "Кроме того, разработаны мероприятия по геотехническому мониторингу. Проектные работы завершены, проект проходит необходимые согласования и экспертизы", - добавили в пресс-службе.
Два дня назад, 8 мая, после сильного ливня в Нижнем Новгороде произошел размыв грунта на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту. Кроме того, в тот же день оползень был зафиксирован на набережной Федоровского возле памятника Жюлю Верну. По данным городской администрации, причиной оползней стала непрочищенная ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды.
Ранее сообщалось, что большой оползень произошел днем 18 марта в центре Нижнего Новгорода на Похвалинском съезде, который соединяет нижнюю часть города с верхней и является важной транспортной артерией, ведущей к Канавинскому мосту. В результате оказались полностью перекрыты две из четырех полос движения на дороге. Пострадавших нет. Одной из причин оползня назвали прорыв водоснабжения в расселенном доме, стоящем на склоне.