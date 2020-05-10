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В Саратовской области продлили режим самоизоляции
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РИА Новости

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

17:36 10.05.2020 (обновлено: 20:58 10.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы в маске
Инспектор дорожно-патрульной службы в маске
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы в маске. Архивное фото
САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.
"Постановлением правительства <…> с 12 мая продлевается до 31 мая режим повышенной готовности и режим самоизоляции. С 12 мая в полном объеме заработают промышленные предприятия. Открывать дополнительные направления с учетом нынешней ситуации мы не можем", — сказал Стрелюхин в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Он отметил, что власти пока не могут разрешить торговлю непродовольственными товарами.
Всего в области лабораторно подтверждены 1076 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 234 человека.
Власти региона до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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