В Саратовской области продлили режим самоизоляции

"Постановлением правительства <…> с 12 мая продлевается до 31 мая режим повышенной готовности и режим самоизоляции. С 12 мая в полном объеме заработают промышленные предприятия. Открывать дополнительные направления с учетом нынешней ситуации мы не можем", — сказал Стрелюхин в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.