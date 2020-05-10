Оппозиция в Белоруссии не будет выдвигать единого кандидата в президенты

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Ряд оппозиционных организаций Ряд оппозиционных организаций Белоруссии , которые ранее решили выдвинуть единого кандидата на президентских выборах в стране, заявили о невозможности в условиях пандемии нового коронавируса реализовать задуманное, говорится в совместном заявлении участников праймериз.

Ранее лидеры движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и партии БНФ (Белорусский народный фронт) договорились выдвинуть единого кандидата в президенты страны на предстоящих выборах. Была запущена многоэтапная процедура предварительных выборов - праймериз. Ожидалось, что кампания завершится во второй половине мая. Определение единого кандидата от оппозиционных сил должно было произойти впервые с 2005 года. В минувшую пятницу белорусские депутаты назначили выборы президента Белоруссии на 9 августа. В соответствии с планом проведения выборов, претендент на пост президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, которые необходимы для регистрации его инициативной группы.

"Мы, участники процедуры по выдвижению единого кандидата в президенты Республики Беларусь от демократических сил, заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно... Признаем, что в условиях, которые сложились, невозможно реализовать все заложенные в праймериз процедуры и определить единого кандидата", - говорится в заявлении, опубликованном участниками праймериз в Facebook. Там высказывается мнение, что обеспечение безопасного сбора подписей за выдвижение кандидата и "полноценное участие в избирательной кампании" невозможны.

Вместе с тем участники процедуры праймериз заявили о готовности продолжать совместную работу для перемен в Белоруссии, в частности, намерены осуществлять сбор подписей и митинги за честные выборы и системные реформы "исключительно с соблюдением правил безопасности для граждан и активистов в условиях эпидемии коронавируса". Они также призвали парламент Белоруссии перенести выборы на более поздний период, "не ранее, чем конец ноября 2020 года".