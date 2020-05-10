Оппозиция в Белоруссии не будет выдвигать единого кандидата в президенты

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Ряд оппозиционных организаций Белоруссии, которые ранее решили выдвинуть единого кандидата на президентских выборах в стране, заявили о невозможности в условиях пандемии нового коронавируса реализовать задуманное, говорится в совместном заявлении участников праймериз.
Ранее лидеры движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и партии БНФ (Белорусский народный фронт) договорились выдвинуть единого кандидата в президенты страны на предстоящих выборах. Была запущена многоэтапная процедура предварительных выборов - праймериз. Ожидалось, что кампания завершится во второй половине мая. Определение единого кандидата от оппозиционных сил должно было произойти впервые с 2005 года. В минувшую пятницу белорусские депутаты назначили выборы президента Белоруссии на 9 августа. В соответствии с планом проведения выборов, претендент на пост президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, которые необходимы для регистрации его инициативной группы.
22 ноября 2019, 11:54Избирательное законодательство Белоруссии к выборам президента не поменяют
"Мы, участники процедуры по выдвижению единого кандидата в президенты Республики Беларусь от демократических сил, заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно... Признаем, что в условиях, которые сложились, невозможно реализовать все заложенные в праймериз процедуры и определить единого кандидата", - говорится в заявлении, опубликованном участниками праймериз в Facebook. Там высказывается мнение, что обеспечение безопасного сбора подписей за выдвижение кандидата и "полноценное участие в избирательной кампании" невозможны.
Вместе с тем участники процедуры праймериз заявили о готовности продолжать совместную работу для перемен в Белоруссии, в частности, намерены осуществлять сбор подписей и митинги за честные выборы и системные реформы "исключительно с соблюдением правил безопасности для граждан и активистов в условиях эпидемии коронавируса". Они также призвали парламент Белоруссии перенести выборы на более поздний период, "не ранее, чем конец ноября 2020 года".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки возросло на 921 до 22 973, умерли еще пять человек, всего скончался 131 пациент, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.