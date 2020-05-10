В ЯНАО отменят запреты, связанные с пребыванием на улице

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая - РИА Новости. Большинство ограничений из-за коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе сохранится до конца мая, однако со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице, сообщил глава региона Большинство ограничений из-за коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе сохранится до конца мая, однако со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов

Согласно данным окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в ЯНАО коронавирус подтвердился у 1177 человек, выздоровели 166 человек, скончались трое. Три четверти случаев COVID-19 приходится на месторождения и производственные объекты в регионе. Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует по 11 мая включительно.

"Режим ограничений будет продлен до конца мая, но с определенным набором послаблений. Снимаются все запреты, связанные с нахождением людей на улице. Это касается индивидуальной прогулки, прогулок с детьми. При соблюдении мер социальной дистанции, конечно", - сказал Артюхов в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте"

Он отметил, что организации, которые не работают непосредственно с людьми, со вторника возобновят деятельность при выполнении санитарно-эпидемиологических требований. Артюхов подчеркнул, что власти округа просят работодателей по возможности сохранять удаленный режим работы для людей старше 65 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, а также мам с малолетними детьми, так как детские сады пока не возвращаются к привычному режиму.

"Организации, которые работают с клиентами, в большинстве открываются с 12 мая, но с известными ограничениями. Это касается бытовых услуг, салонов красоты, магазинов площадью менее 400 квадратных метров с отдельными входами. Это обработка помещений, масочный режим как работников, так и посетителей, лимитирование находящихся в помещении... Будут пока закрыты крупные торговые центры, спортивные учреждения, кинотеатры. Общепит продолжает работать только на вынос или с доставкой на дом", - сказал он.

Артюхов также подчеркнул, что с 12 мая снимается карантин в поселках Ханымей и Пангоды, где ранее были выявлены очаги коронавируса. Ситуация в этих населенных пунктах под контролем, уточнил глава ЯНАО. Он добавил, что послабления не означают улучшение ситуации с распространением инфекции в регионе, но власти округа пытаются найти баланс в надежде, что жители будут соблюдать необходимые требования в текущих условиях.