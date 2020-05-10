Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры вибрирующего морского моста Хумэнь в китайской провинции Гуандун.
Как ранее сообщал портал Global Times, вибрации на мосту заметили 5 мая. Власти начали расследование. Один из его участников, президент Международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь предположил, что это произошло из-за наличия на мосту аварийных пластиковых барьеров высотой 1,2 метра.
Их установили во время ремонта конструкции. Эксперты считают, что заграждения изменили аэродинамику моста и привели к вибрациям, которые проявляются, когда ветер достигает определенной скорости.
В этот же день барьеры убрали, однако мост продолжил вибрировать. В управляющей компании заявили, что сооружение трясется по инерции и со временем колебания прекратятся.
Мост связывает города Гуанчжоу и Дунгуань. Из-за ЧП его временно закрыли для передвижения машин.
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