Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео

Их установили во время ремонта конструкции. Эксперты считают, что заграждения изменили аэродинамику моста и привели к вибрациям, которые проявляются, когда ветер достигает определенной скорости.

В этот же день барьеры убрали, однако мост продолжил вибрировать. В управляющей компании заявили, что сооружение трясется по инерции и со временем колебания прекратятся.