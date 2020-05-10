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2020-05-10T17:51
https://ria.ru/20200510/1571251643.html
Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571251590_0:40:422:277_1036x0_80_0_0_1e39c17dfcfd62e1b5220c65038d8b90.png
РИА Новости

Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео

17:29 10.05.2020 (обновлено: 17:51 10.05.2020)
7521
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры вибрирующего морского моста Хумэнь в китайской провинции Гуандун.
Как ранее сообщал портал Global Times, вибрации на мосту заметили 5 мая. Власти начали расследование. Один из его участников, президент Международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь предположил, что это произошло из-за наличия на мосту аварийных пластиковых барьеров высотой 1,2 метра.
Их установили во время ремонта конструкции. Эксперты считают, что заграждения изменили аэродинамику моста и привели к вибрациям, которые проявляются, когда ветер достигает определенной скорости.
В этот же день барьеры убрали, однако мост продолжил вибрировать. В управляющей компании заявили, что сооружение трясется по инерции и со временем колебания прекратятся.
Мост связывает города Гуанчжоу и Дунгуань. Из-за ЧП его временно закрыли для передвижения машин.
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813841069
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ГуандунКитайГуанчжоуВ мире
Популярные комментарии
Где все те кто восхищается и приводит в пример грандиозные скоростные стройки в Китае?
10 мая, 17:55
ВСВлад С
4000015
А вот и те самые комментаторы! Еще в прошлом комменте думал сказать что появится тот кто напишет что это нормально)))
10 мая, 18:15
ВСВлад С
200009
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