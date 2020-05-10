В Молдавии выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии выросло на 60 - до 4927, сообщает пресс-служба минздрава.

Ранее власти Молдавии сообщали о 4867 зарегистрированных случаях коронавируса, 161 из которых стал летальным.

"На сегодняшний день подтверждено 60 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 4927 случаев. Всего 1958 человек вылечились, а 169 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.