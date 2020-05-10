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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:27
https://ria.ru/20200510/1571251559.html
В Молдавии выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом

17:27 10.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 60 - до 4927, сообщает пресс-служба минздрава.
Ранее власти Молдавии сообщали о 4867 зарегистрированных случаях коронавируса, 161 из которых стал летальным.
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
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"На сегодняшний день подтверждено 60 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 4927 случаев. Всего 1958 человек вылечились, а 169 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
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