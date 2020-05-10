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2020-05-10T17:22
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В Нижнем Новгороде началась ликвидация последствий ливня
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде началась ликвидация последствий ливня

17:22 10.05.2020
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Последствий проливного дождя в Нижнем Новгороде. 8 мая 2020
Последствий проливного дождя в Нижнем Новгороде. 8 мая 2020
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Более 200 единиц техники задействовали в ликвидации последствий ливня в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород днем 8 мая. После нескольких часов сильного дождя затопленными оказались несколько центральных улиц города, в том числе Алексеевская и Ковалихинская. Кроме того, произошел размыв грунта на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту, и на набережной Федоровского возле памятника Жюлю Верну. По данным городской администрации, причиной оползней стала не прочищенная ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды.
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"Восьмого и девятого мая более 200 единиц техники – помпы, комбинированные дорожные машины, самосвалы – были направлены на ликвидацию последствий ливня. В 34 местах города силами АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго" проведена откачка воды. Продолжается прочистка ливневок. Там, где из-за потоков дождевой воды произошло разрушение склонов, опасные участки огорожены", - говорится в сообщении.
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что подразделениям мэрии и домоуправляющим компаниям поручено в кратчайшие сроки рассчитать стоимость восстановительных работ.
"В связи с неблагоприятным прогнозом и возможными ливнями в течение дня 10 мая специалисты АО "Нижегородский водоканал", управляющих компаний и дорожных служб продолжают работать в усиленном режиме. Земля на откосах по-прежнему влажная, поэтому сходы грунта и оползневые явления в Нижнем Новгороде могут продолжиться", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что днем в воскресенье, 10 мая, произошел новый оползень - на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля.
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