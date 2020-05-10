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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:20
https://ria.ru/20200510/1571251452.html
Один из районов Уханя вновь стал зоной со средним уровнем угрозы COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569883397_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d7296f30c138dee7364475d5ae7d7666.jpg
РИА Новости

Один из районов Уханя вновь стал зоной со средним уровнем угрозы COVID-19

17:20 10.05.2020
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© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина
© AP Photo / Arek Rataj
Улица в городе Ухань во время карантина. Архивное фото
ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Район Дусинху города Ухань, где за последние сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, вновь признали зоной со средним уровнем угрозы, следует из заявления администрации района.
В Ухане после 4 апреля не сообщалось о новых случаях заражения, 18 апреля город был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы Уханя был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
Однако ранее в воскресенье Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в Ухане за последние сутки в районе Дунсиху был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных ифицированных в 9 разных районах города, а том числе в Дунсиху - 5.
"Провинция Хубэй 10 мая сообщила об одном локальном случае заражения коронавирусной инфекцией. В соответствии с государственными стандартами определения уровня эпидемиологической ситуации и по оценке экспертов, уровень угрозы района Дунсиху города Ухань с низкого повышается до среднего. Все остальные уезды, города, районы провинции Хубэй по-прежнему являются зонами с низким уровнем угрозы", - говорится в опубликованном заявлении.
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Согласно классификации, зонами низкого риска считаются те, где вообще не было выявлено подтвержденных случаев коронавируса или же новые случаи не были зафиксированы 14 дней подряд.
Зонами со средним уровнем риска считаются те, где за последние 14 дней были подтвержденные случаи, однако их общее число за две недели не превышало 50, или же, если выявлено более 50 случаев за 14 дней, но не было зафиксировано групповых и массовых заражений.
Если же за 14 дней зарегистрировано более 50 случаев, в том числе групповые заражения, такие уезды, города и районы считаются зонами с высокой степенью риска.
За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 129 случаев заражения (50 334 - Ухане), 63 616 выздоровели (46 464), 4 512 скончались (3 869 - в Ухане). В настоящее время по всей провинции Хубэй под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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