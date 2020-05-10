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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T23:02
https://ria.ru/20200510/1571251380.html
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе

17:18 10.05.2020 (обновлено: 23:02 10.05.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные более 17 миллионов британцев и определили ключевые факторы риска смертности при COVID-19. Результаты работы опубликованы на портале medRxiv.
Ученые собрали сведения о здоровье 17,4 миллиона британцев. Источником стали электронные выписки из системы первичной медицинской помощи.
В исследовании ученые применили регрессионную модель Кокса — математический метод, позволяющий спрогнозировать вероятность наступления определенного события для объекта и оценить значение разных факторов на этот риск. В данном случае авторы работы оценивали вероятность летального исхода. Исследование проходило с 1 февраля по 25 апреля этого года. За это время среди заболевших COVID-19 в изученной группе скончались 5683 человека.
Выяснилось, что у темнокожих и азиатов выше риск умереть от коронавируса. Ранее предполагалось, что они чаще имеют сопутствующие заболевания. Однако нынешнее исследование показало, что такое утверждение справедливо не в полной мере. По мнению ученых, медикам необходимо подробнее изучить эту проблему.
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Кроме представителей этнических меньшинств, более высокий риск летального исхода от коронавируса оказался у бедняков. Ученые отмечают, что здесь нет прямой связи с другими факторами риска.
Среди прочих обстоятельств, повышающих вероятность умереть, авторы исследования отметили принадлежность к мужскому полу, возраст, неконтролируемый диабет и тяжелые формы бронхиальной астмы.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидерами по числу инфицированных и жертв являются США, Испания, Италия.
Великобритания занимает четвертое место по числу заболевших COVID-19. В стране зарегистрировано около 215 тысяч случаев заражения, более 31 тысячи из них закончились смертельным исходом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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