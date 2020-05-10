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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:12
https://ria.ru/20200510/1571251314.html
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости

Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом

17:12 10.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия признательна Туркменистану за гуманитарную помощь в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что руководство Туркменистана передало российской стороне гуманитарный груз весом около 1000 тонн - безвозмездная помощь представлена высококачественными туркменскими товарами, в том числе текстильной продукцией, строительными материалами, продовольствием.
"Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции.
Переданная Туркменистаном продукция будет направлена медицинским учреждениям, в первую очередь - задействованным в борьбе с распространением коронавируса, а также организациям, оказывающим социальную поддержку гражданам из группы риска по заражению COVID-19", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Туркмения
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