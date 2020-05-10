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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:07
https://ria.ru/20200510/1571251206.html
В Архангельской области продлили ограничительные меры до 31 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/139219/70/1392197054_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5bedf7a808cccf02f2d159b0413a1e66.jpg
РИА Новости

В Архангельской области продлили ограничительные меры до 31 мая

17:07 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 10 мая – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, до 31 мая, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В Поморье ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продлеваются до 31 мая. Соответствующее решение принято сегодня (в воскресенье) по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, по состоянию на 10 мая с нарастающим итогом в Архангельской области выявлено 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом 53% заболевших переносят инфекцию легко и даже не имеют клинической симптоматики. Восемь пациентов на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии.
"Сейчас перед властями региона стоит ряд задач, которые необходимо решить для того, чтобы ускорить процесс снятия ограничений, которые введены в рамках действующего режима повышенной готовности. Так, в области продолжится работа по увеличению объема коечного фонда инфекционного профиля для лечения пациентов с COVID-19", - отметили в пресс-службе.
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В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения РФ, на территории области необходимо ввести в эксплуатацию еще порядка 460 коек, доведя их общее количество до 1100. На сегодняшний день в регионе уже функционирует 633 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, более трети из них сегодня не заняты пациентами. Необходимо также усилить работу по увеличению мощностей лабораторий, на базе которых проводятся исследования на COVID-19.
"Выполнение регионом этих двух задач, а также усиление контроля за соблюдением мер профилактики — как гражданами, так и работодателями — позволит нам с соблюдением требований Роспотребнадзора рассматривать возможность постепенного ослабления ограничительных мер", — подчеркнул врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, в связи с досрочным завершением учебного года для учащихся с 1 по 8 класс министерству образования в срок до 20 мая поручено представить комплексный план мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков, что особенно актуально в условиях, когда оздоровительная кампания пока откладывается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЦыбульскийКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Архангельская областьОбщество
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