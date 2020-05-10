Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Владимир Путин в понедельник проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В конце апреля российский лидер выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Глава государства также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.
По последним данным, в России выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек скончались. В Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют и в ряде других регионов.
Власти настоятельно призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице и в общественных местах держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.