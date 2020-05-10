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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:02
https://ria.ru/20200510/1571251142.html
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней

17:03 10.05.2020 (обновлено: 21:02 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Владимир Путин в понедельник проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В конце апреля российский лидер выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Глава государства также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.
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По последним данным, в России выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек скончались. В Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют и в ряде других регионов.
Власти настоятельно призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице и в общественных местах держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковВладимир Путин
Популярные комментарии
Судя по статистике, надо продлевать хотя бы до 23 мая, ибо эпидемия лишь нарастает.
10 мая, 17:11
Руслан Тлеуж
14942114128
Не штрафовать надо за нарушение режима, а наказывать принудительными работами в ковидных больницах, чтобы поняли, что это такое.
10 мая, 19:37
ssevent70
94310124
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