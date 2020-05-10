Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней

В конце апреля российский лидер выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Глава государства также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.

По последним данным, в России выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек скончались. В Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют и в ряде других регионов.